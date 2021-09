(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Saluto dell’Ambasciatore Andrea Canepari ai connazionali e agli amici dell’Italia per fine missione

[https://youtu.be/867U6RVnS0s](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=daee2ed4ee&e=0a08d43594)

Mostre fotografiche “L’Eredità Italiana in Repubblica Dominicana” a Santo Domingo ed in Italia

Centro Commerciale Agora Mall Agosto-Settembre 2021 [https://youtu.be/pnE3pvznmCc](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=58df9e060c&e=0a08d43594)

In Italia

– Presentazione del libro e della Mostra presso la sede principale dell’ Organizzazione Italo Latinoamericana a Roma[https://youtu.be/Q4EMhlZuayg](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=6d1dd40193&e=0a08d43594)

– “L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana” curata dall’Ambasciatore Andrea Canepari, a Reggia di Venaria di Torino dal 7 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022

– “Presenza italiana a Santo Domingo dalla metà dell’800 ad oggi” curata dall’Ambasciatore Andrea Canepari. Galata Museo del Mare – Genova dal 11 novembre al 5 dicembre 2021

Riassunto Gestione dell’Ambasciatore Andrea Canepari

[https://youtu.be/xuS6IfrIn28](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=97206ff5ed&e=0a08d43594)

🔊 Listen to this