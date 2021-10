(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 SALUTE. RIZZOTTI: FRATTURE DA FRAGILITÀ, ORA ATTENDIAMO I FARMACI

“Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi e durante questo prestigioso evento realizzato da FIRMO, desidero nuovamente ricordare le difficoltà che ancora si trovano a vivere le persone con fratture da fragilità”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, Presidente Intergruppo Parlamentare sulle Fratture da Fragilità, intervenendo all’evento “Fratture da fragilità: una battaglia quasi vinta”, organizzato dalla Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso.

“Da una ricerca recentemente condotta dalla rivista The Lancet sull’impatto di questa patologia emerge infatti che le fratture da fragilità sono ancora oggi un’emergenza, per quanto silenziosa, con effetti importanti sulla qualità di vita di milioni di persone e in termini di costi economici diretti ed indiretti.

Le indicazioni recentemente diramate dall’ISS raccomandano l’utilizzo di farmaci innovativi, eppure in Italia i nostri cittadini ancora aspettano di poter accedere a queste soluzioni. Pertanto, in questa sede particolarmente significativa, richiamo con forza l’attenzione dei decisori e delle autorità competenti affinché si mettano in campo tutte le azioni necessarie al contenimento di questa vera e propria epidemia nascosta.

Le persone più fragili devono poter ricevere un’assistenza sanitaria dignitosa e adeguata ai loro bisogni, resa possibile oggi dai progressi della ricerca. Non possiamo abbandonarli” – ha concluso la senatrice.

