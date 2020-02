(AGENPARL) – Trieste, sab 08 febbraio 2020 Udine, 8 feb – La riforma sanitaria ha come obiettivo

l’integrazione socio sanitaria e il 2020 sarà un anno decisivo

per affrontare il problema della degenza intermedia in una

regione come il Friuli Venezia Giulia che è seconda in Italia per

tasso di invecchiamento della popolazione: occorre una risposta

che non può essere solo ospedaliera e che strutture come La

Quiete, capaci di unire professionalità e ed esperienza sul

territorio, possono dare alla fascia di cittadini più fragile e

alle loro famiglie.

È quanto è stato sottolineato dal vicegovernatore con delega alla

Salutee Politiche sociali nel corso del sopralluogo alle

strutture e ai cantieri dell’Azienda di servizi alla persona La

Quiete a Udine.

Nell’occasione è stato reso noto che il tasso di vaccinazione

antinfluenzale dei residenti è cresciuto e si attesta al 81,55%

nel a seguito di una campagna di promozione vaccinale

in cui l’azienda ha investito molto organizzando interventi

formativi per gli ospiti e i loro familiari.

Il vicegovernatore ha visitato anche il cantiere per la

riqualificazione dell’area ex-militare di via Pracchiuso, dove si

stanno concludendo il lavori per la realizzazione della nuova

centrale termica del Centro documentale, e in cui lo spazio

verde, ottenuto dopo dall’abbattimento del lungo muro che

chiudeva da decenni il lato destro della strada, dovrebbe essere

aperto tra qualche mese.

L’abbattimento del lungo muro che correva sul lato destro della

via ha consentito di riaprire la zona verde a beneficio di tutta

la cittadinanza su un’area, cosiddetta “il triangolo”, di circa

3mila metri quadri. Il progetto, coordinato dall’architetto

Alessandro Verona, parte da un’idea di riqualificazione urbana

per creare una zona di incontro e condivisione tra generazioni:

l’area verde sarà dotata di una lunga panca per sedersi,

facilmente accessibile anche a persone con ridotte capacità

motorie, come gli ospiti della Asp di via S. Agostino.

L’investimento è di 1,4 milioni di euro in totale, metà a carico

de La Quiete, l’altra metà finanziati dalla Regione. Ulteriori 2

milioni di euro finanziati dalla Regione saranno utilizzati per

realizzare i nuovi uffici de La Quiete attraverso il recupero

dell’edificio esistente, vincolato dalla Soprintendenza, che si

affaccerà proprio sul nuovo giardino pubblico.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, è stato ribadito che

La Quiete è l’unica struttura in regione ad avere quattro medici

dipendenti a tempo pieno (tre geriatri e uno specialista in

medicina interna) che garantiscono la copertura dalle 8 alle 20

da lunedì a venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato. Negli altri

orari è attivo il servizio di continuità assistenziale con la

guardia medica territoriale.

Gli ospiti sono 450, gli infermieri professionali 62, gli

operatori socio sanitari 219, gli animatori 9, i fisioterapisti

18 e la struttura si avvale anche di una dietista.

ARC/EP

