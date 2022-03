(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Salute: Mandelli (FI), su endometriosi ancora molto da fare

L’endometriosi è una patologia invalidante di cui si parla ancora troppo poco. C’è molto da fare in termini di ricerca e assistenza affinché questa malattia non sia uno stigma per chi ne soffre. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, Montecitorio oggi si illumina di giallo.