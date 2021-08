(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Segreteria Regionale Ugl Basilicata

Salute e diritto al lavoro, Barbarossa (Ugl Basilicata):”Evitare discriminazioni tra lavoratori”.

In sintonia con le politiche sindacali della Confederazione Ugl e di quanto sta’ mettendo in campo il

Segretario Generale Ugl Paolo Capone, Adelmo Barbarossa Reggente della Segreteria Regionale

dell’Ugl Basilicata ha inoltrato alla Regione Basilicata, una richiesta d’apertura di un tavolo di

confronto su salute e diritto al lavoro.

“Al Presidente Bardi e agli Assessori Regionali – scrive Barbarossa – la Ugl, da sempre schierata

dalla parte del lavoro in sicurezza, ribadendo la necessità di tutelare la salute e di assicurare il

rispetto delle prescrizioni anti-contagio, stabilite al livello nazionale, chiede anche in Basilicata

l’apertura di un tavolo di confronto e monitoraggio, anche alla luce delle competenze sanitarie in

capo alle singole regioni, che faciliti l’individuazione delle modalità e dei tempi con cui debbano

essere coniugati la salute dei lavoratori ed il diritto di tutti al lavoro: ciò – conclude il Reggente Ugl

Basilicata, Barbarossa – stimolando, se necessario, un intervento chiarificatore da parte del Governo

che possa evitare, al momento della ripartenza, atti o decisioni unilaterali da parte delle aziende che

producano inaccettabili discriminazioni tra i lavoratori”.

Potenza, 13 agosto 2021

