Salute: Calabria (FI), serve nuovo modello di assistenza a anziani

“Alla luce delle criticità che il Covid ha messo in evidenza, è necessario un ripensamento del sistema di welfare per le persone anziane. Dobbiamo partire da un principio: la prossimità deve diventare il cardine di un’assistenza a 360 gradi, che sappia creare una crescente interconnessione tra l’aspetto sanitario e quello sociale, coinvolgendo il pubblico, il privato e il Terzo settore”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, componente dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, intervenendo alla presentazione del Rapporto “Anziani e disabili: un nuovo modello di assistenza” esteso dalla Fondazione per la sussidiarietà. “E’ l’assistenza che deve avvicinarsi alla persona anziana, non il contrario – ha proseguito -. Questo è l’obiettivo a cui dobbiamo tendere, valorizzando la componente domiciliare, anche attraverso nuove formule. Penso alle esperienze di cohousing in cui il valore della dimensione domiciliare non si disperde ma assume una nuova connotazione, ossia quella della convivenza ai fini della socialità. E’ un aspetto su cui siamo ancora molto indietro ma che va incrementando sfruttando le best practice e gli esempi virtuosi. Non esiste una risposta univoca ad una richiesta complessa, e la dimensione plurale della domanda deve offrire necessariamente un’ offerta plurale e diversificata, quasi personalizzata. Il modello organizzativo delle RSA deve essere per questo rivisto, creando degli standard e insistendo su formazione, competenze e risorse. Il PNRR deve essere una occasione per una seria riforma che il Parlamento e il Governo non devono farsi sfuggire”, ha concluso.

