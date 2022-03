(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 NOTA STAMPA

SALUTE, BAGLIO (PD) – CICCULLI (SCE): “ROMA ADERISCE ALLA GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA PER SENSIBILIZZARE SUI DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE”

Roma, 15 marzo 2022 – Roma aderisce alla Giornata del Fiocchetto Lilla portando all’attenzione dell’Assemblea Capitolina il tema dei disturbi del comportamento alimentare che nel nostro Paese coinvolgono ormai 3 milioni di persone, con oltre 3.500 decessi all’anno.

“Di fronte a dati così allarmanti, è necessario che le Istituzioni si facciano carico di una azione capillare di informazione e sensibilizzazione, favorendo ogni iniziativa attenta alle persone affette da DCA e alle persone che vivono con loro; famiglie, amici e ambiti di lavoro che devono avere un ruolo chiave per stare vicino a chi lotta per uscire dalla malattia e ha bisogno di ascolto e orientamento alle cure.

Siamo orgogliose che oggi in Aula Giulio Cesare si accenda un faro su una malattia, perché di questo si tratta, che colpisce in modo violento e diffuso: il nostro intento è dare il via a un percorso strutturato che possa aiutare chi convive quotidianamente con questa patologia, fornendo sostegno e ascolto insieme alle associazioni che si occupano ad ampio spettro dei DCA. Roma può fare la sua parte”.

Così Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico, e Michela Cicculli, consigliera di Sinistra Civica Ecologista e presidente della Commissione Opportunità di Roma Capitale che ha recentemente audito l’associazione “Mi nutro di vita” che si occupa di DCA.