(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 Questura di Salerno

COMUNICATO STAMPA

26 maggio 2021

Salerno, Polizia: ruba in chiesa, evade dagli Arresti domiciliari per furto di notte in un supermercato, arrestato.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato S. P., polacco, classe 1992, con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio commessi sul capoluogo salernitano.

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta presso una Chiesa sita in una piazza del corso cittadino, ove era stato segnalato il furto della cassetta delle offerte ivi esposta al pubblico.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso l’autore del furto, che aveva nascosto la cassetta delle offerte sotto la propria t-shirt e lo hanno riconosciuto per S.P., polacco del 1992, già noto per i suoi precedenti specifici.

Gli Agenti hanno quindi arrestato l’uomo e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima di stamattina.

Durante la notte, tuttavia, lo stesso soggetto è stato nuovamente arrestato dagli stessi Agenti della Sezione Volanti in quanto sorpreso in flagranza, per un furto con scasso che stava commettendo presso un supermercato del centro di Salern, durante la chiusura notturna.

L’uomo è stato infatti bloccato all’interno del supermercato mentre introduceva in una una busta vari beni alimentari del market. Gli agenti gli hanno contestato anche l’evasione dagli arresti domiciliari ed hanno proceduto all’arresto dell’indagato, che è stato condotto e custodito in Questura in attesa del rito direttissimo.

