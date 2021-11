(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 SALARIO MINIMO, PETROCELLI (M5S): ITALIA SI METTA AL PASSO CON L’EUROPA

Roma, 25 nov. – “L’Italia è uno dei pochi Paesi in Europa a non avere un salario minimo orario, presente in 21 dei 27 Stati Ue. Oltre a noi, solo Cipro e i ‘frugali’, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia, non hanno adottato questa misura. In Germania il nuovo governo aumenterà il salario minimo orario a 12 euro lordi. In Francia è di oltre 10 euro. In Italia i lavoratori sotto la soglia dei 9 euro sono 4,5 milioni. E’ ora che l’Italia si metta al passo con l’Europa. Votiamo subito la proposta di legge che il M5S ha presentato in Senato dopo una battaglia politica che portiamo avanti fin dal 2013”.

Lo dichiara il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama.

Movimento 5 Stelle

