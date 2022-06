(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Salario minimo: Mura (Pd), da Europa impulso ad agire con urgenza

“Le decisioni che stanno per venire assunte a Strasburgo sul salario minimo devono essere un forte impulso ad agire anche in Italia per adeguare il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. L’erosione di un’inflazione che alza minacciosamente la testa impone di adottare misure che impediscano a tante famiglie di precipitare nella povertà e a tanti giovani di galleggiare nella precarietà. Il tema del lavoro e del suo equo compenso per il PD deve tornare al centro e deve avere risposte concrete e subito. Ci sono riforme che possono maturare nel tempo ma ci sono misure che devono essere prese con urgenza e tra queste ora c’è la difesa del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), in merito alla riunione del trilogo a Strasburgo, dove è attesa l’approvazione finale della direttiva sul Salario minimo.

