(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 Salario minimo, Majorino (Pd): “passo fondamentale verso la costruzione dell’Europa sociale per la quale stiamo lavorando”

“Il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza la sua posizione sulla Direttiva per il salario minimo, migliorando significativamente il testo proposto dalla Commissione.

Si tratta di un passo fondamentale verso la costruzione dell’Europa sociale per la quale stiamo lavorando.

Per la prima volta si pone a livello europeo la questione fondamentale del potere d’acquisto dei salari e lo si fa tenendo presente alcune questioni decisive che devono essere affrontate insieme: la questione della povertà lavorativa, l’esistenza oggi di salari insufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso; il dumping salariale: il fenomeno dei salari bassi è evidentemente molto più accentuato in alcuni paesi europei (prevalentemente dell’est).

Lavorare perché vengano aumentati è un elemento di dignità e di progresso per quei lavoratori, ma anche un passo in avanti di riequilibrio del mercato europeo, che interrompe quella pericolosissima competizione al ribasso sulle condizioni di lavoro che ha stimolato purtroppo numerose delocalizzazioni produttive. La definizione di un salario minimo non deve andare in contraddizione (come spesso si è pensato) con la contrattazione collettiva. Nella Direttiva che oggi abbiamo approvato questa è giustamente considerata come uno strumento centrale per la crescita dei salari e per questo vengono definiti percorsi di rafforzamento che mettano al centro il ruolo delle parti sociali, a partire dai sindacati. Anche questa è un’inversione di tendenza importante e significativa a cui bisogna dar seguito.

Ora la palla passa ai governi, che in Consiglio dovranno definire al più presto la loro posizione negoziale con la quale il Parlamento è già pronto a confrontarsi.

Bisogna fare presto e farlo bene, non abbassando i livelli di ambizione nella costruzione dei diritti sociali europei.

Anche l’Italia deve fare la sua parte per mettere in campo misure che vadano nello stesso senso”, così in una nota l’europarlamentare del Partito democratico Pierfrancesco Majorino.

🔊 Listen to this