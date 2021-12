(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 SALARIO MINIMO, CATALFO (M5S): BASTA TENTENNAMENTI, INTRODURLO ANCHE IN ITALIA

ROMA, 6 DICEMBRE 2021 – “Il via libera ai negoziati per un salario minimo europeo è certamente una buona notizia e testimonia che la sua introduzione anche in Italia non è più rinviabile. Come M5S ci lavoriamo dal 2013 e adesso abbiamo la possibilità, oltreché il dovere, di arrivare al traguardo. Oggi al CNEL sono depositati 933 contratti collettivi per i dipendenti del settore privato, il 9% in più rispetto a un anno fa. La crescita di quelli ‘pirata’, cioè sottoscritti da associazioni sindacali e datoriali scarsamente rappresentative, ha avuto l’effetto di livellare verso il basso compensi e tutele. Intervenire per spezzare questa dinamica è quanto mai urgente. Possiamo farlo approvando la proposta a mia firma depositata in commissione Lavoro al Senato, che si muove lungo due direttrici: rafforzare la contrattazione collettiva ‘sana’, individuando i contratti ‘leader’, e stabilire una soglia di dignità sotto cui nessun contratto deve scendere. Ora non è più il momento dei tentennamenti”. Così la senatrice M5S ed ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.__________________

