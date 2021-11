(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 >>>>>>>>>>>> NOTA STAMPA

>>>>>>> SALARIO MINIMO, CASTELLONE (M5S): BENE CONTE, DIVENTI BATTAGLIA COMUNE A TUTTE FORZE POLITICHE

Roma, 25 nov. – “La dignità dei lavoratori è un tema che dovrebbe stare a cuore ed essere al centro dell’azione di tutte le forze politiche. Il salario minimo va esattamente nella direzione di restituire dignità al lavoro, e bene ha fatto il presidente Conte a invitare i leader dei partiti che siedono in Parlamento ad agire al più presto su questo fronte. Abbiamo il dovere di non perdere altro tempo: proprio oggi dal Parlamento europeo arriva una spinta all’introduzione di questa misura, che è già vigente in molti paesi europei. Il Movimento 5 Stelle conduce questa battaglia, in solitudine, dal 2013. È arrivato il momento che quella del salario minimo diventi una battaglia comune a tutte le forze politiche: la nostra proposta di legge è all’esame della commissione lavoro del Senato. Si parta da lì al più presto”.

Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Maria Domenica Castellone.

