(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Salario minimo, Accoto (M5S): “Basta scuse, introdurlo anche in Italia”

Roma, 7 giugno 2022 – “Finalmente in Europa si è arrivati all’accordo sulla direttiva per introdurre il salario minimo a livello comunitario. Come Movimento 5 Stelle da tempo sollecitiamo tutte le forze politiche affinché anche il nostro Paese rimanga al passo dell’Europa sul tema dei diritti. Soprattutto in un periodo come quello attuale, dove assistiamo alla perdita progressiva di potere d’acquisto da parte dei salari degli italiani, è necessario agire in fretta per permettere a tutti i lavoratori di poter vivere dignitosamente. Approviamo subito il Disegno di Legge sul Salario Minimo in discussione in Commissione Lavoro in Senato. E’ necessario farlo entro la fine della Legislatura, troviamo un accordo tra le forze che sostengono il Governo e diamo risposta ai tanti italiani che chiedono da tempo questa riforma” E quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Dario Tescarollo

🔊 Listen to this