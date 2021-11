(AGENPARL) – Roma, 30 novembre 2021 – Il fondatore del produttore di vaccini COVID-19 BioNTech ha affermato che la nuova variante del virus Omicron PCC (Partito comunista cinese) non è probabile che causi gravi malattie nelle persone vaccinate, facendo eco alle dichiarazioni rilasciate dai medici in Israele e dall’Università di Oxford.

Da quando l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha designato Omicron una “variante di preoccupazione” la scorsa settimana, un certo numero di paesi ha imposto restrizioni all’Africa meridionale e ha suggerito che i blocchi potrebbero essere presto sul tavolo. Il panico per la variante ha anche causato un calo del mercato azionario negli ultimi giorni, con il Dow Jones che è sceso di oltre 500 punti entro mezzogiorno di martedì.

Ma il co-fondatore di BioNTech Ugur Sahin ha detto al Wall Street Journal che le persone non dovrebbero farsi prendere dal panico.

“Il nostro messaggio è: non dare di matto, il piano rimane lo stesso: accelerare la somministrazione di un terzo colpo di richiamo”, ha detto martedì Sahin, la cui azienda ha collaborato con Pfizer per creare uno dei vaccini più comuni al mondo. .

Sulla base di ciò che i ricercatori sanno del virus, Sahin ha affermato di presumere che gli individui vaccinati sarebbero stati in grado di allontanare malattie gravi dalla variante di Omicron, che l’OMS e altri ricercatori hanno descritto come altamente mutata. Non ha menzionato l’immunità naturale offerta da una precedente infezione da COVID-19.

La variante Delta COVID-19, che secondo i funzionari sanitari federali è il ceppo dominante negli Stati Uniti, sembrava essere più contagiosa del ceppo Alpha, ma la maggior parte delle persone manifesta sintomi lievi, ha osservato Sahin.

“Se un virus raggiunge la fuga immunitaria, la raggiunge contro gli anticorpi, ma c’è il secondo livello di risposta immunitaria che protegge da malattie gravi: le cellule T”, ha detto. “Anche come variante di fuga, il virus difficilmente sarà in grado di eludere completamente le cellule T”.

Secondo i dati compilati dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato fino ad oggi un tasso di sopravvivenza al COVID-19 di circa il 99%.

Tuttavia, nonostante le sue prospettive rosee, Sahin ha anche affermato che alcuni paesi come la Germania che stanno vivendo un’ondata di casi di COVID-19 potrebbero dover imporre ulteriori restrizioni. I passaporti e i mandati dei vaccini si sono rivelati un argomento controverso in Europa, con decine di migliaia di persone che ogni settimana scendono in piazza nelle principali città per manifestare contro di loro.

“Alcune misure possono ridurre i dati sulle infezioni in tempi relativamente brevi… nella situazione attuale sono favorevole a misure efficaci”, ha affermato, senza approfondire.

Le osservazioni del dirigente di BioNTech arrivano quando l’Università di Oxford, che ha contribuito a creare lo scatto COVID-19 di Oxford-AstraZeneca, ha rilasciato una dichiarazione simile.

“Nonostante la comparsa di nuove varianti nell’ultimo anno, i vaccini hanno continuato a fornire livelli molto elevati di protezione contro malattie gravi e finora non ci sono prove che Omicron sia diverso”, ha affermato Oxford in una nota martedì. “Tuttavia, disponiamo degli strumenti e dei processi necessari per lo sviluppo rapido di un vaccino COVID-19 aggiornato, se necessario”.