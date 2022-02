(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Cordiali saluti

Sabato 5 marzo Scorci femminili a Casale Monferrato per la giornata della donna

Fracchia e Sapio: «Una passeggiata storico culturale e naturalistica a scopo benefico che coinvolge molte realtà cittadine»

Comune di Casale Monferrato e Consulta Comunale per le Donne e le Pari Opportunità, Associazione Andos, Sistema Museale della Diocesi di Casale Monferrato, Monferrato Tourist, Casale Cammina e Circolo Culturale Acli insieme per la Giornata internazionale della donna.

L’appuntamento è per sabato 5 marzo, quando da piazza Mazzini prenderà il via l’interessante passeggiata storico culturale e naturalistica dal titolo Scorci femminili a Casale Monferrato: «Sarà l’occasione – hanno spiegato le assessore Gigliola Fracchia e Daniela Sapio – da un lato di scoprire le meraviglie artistiche e ambientali della nostra città e dall’altro di soffermarsi su alcuni ambiti della condizione femminile. E quest’anno una particolare attenzione sarà dedicata alle donne colpite da tumore al seno».

Nella centrale piazza Mazzini, infatti, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile ritirare materiale informativo sull’importante attività di Andos (che promuove e sostiene la riabilitazione fisica, psicologica e sociale delle donne affette da neoplasia al seno) e fare una donazione libera all’associazione.

Sarà inoltre possibile scoprire attività e iniziative delle altre associazioni che hanno organizzato l’evento di sabato prossimo, oltre a trovare un omaggio floreale (offerto dall’Amministrazione comunale) e una bandana con la rondine (simbolo di Andos) per tutti gli iscritti alla camminata.

Camminata che avrà inizio alle ore 14,30 e prevederà le visite guidate alla mostra in Cattedrale Spirituali, colte e generose: storie di donne del passato e alla Gipsoteca Leonardo Bistolfi sul tema della simbologia femminile, per concludersi con una passeggiata naturalistica al Parco della Cittadella.

«L’aspetto più importante delle celebrazioni della festa della donna organizzate a Casale Monferrato – hanno concluso Fracchia e Sapio – è la condivisione tra le diverse realtà territoriali di iniziative ed eventi che permettano di creare momenti di riflessione su cosa significhi oggi essere donna».

Casale Monferrato, 28 febbraio 2022

