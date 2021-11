(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 SABATO 13 NOVEMBRE RACCOLTA ALIMENTARE NEI DOC*ROMAAppuntamento con la solidarietà nei punti vendita DOC* della capitale –

Il cibo raccolto verrà utilizzato per le mense e la distribuzione ai bisognosi.

Dopo la grande partecipazione delle scorse edizioni, torna la raccolta alimentare nei DOC*Roma. Sabato prossimo 13 novembre, il giorno precedente la quinta Giornata mondiale dei poveri proclamata da Papa Francesco, per tutto il giorno si rinnova l’appuntamento con la solidarietà nei negozi della catena DOC* che si trovano nella Capitale. L’invito a tutti i clienti è fare la spesa per sé, ma anche pensare a chi ha meno. Un atto di generosità tanto più importante in questo momento di crisi economica che perdura ormai da un anno e mezzo, a causa della grave emergenza sanitaria. I volontari saranno nei punti vendita per raccogliere generi alimentari di prima necessità che si potranno lasciare dopo aver fatto la spesa: all’ingresso distribuiranno i sacchetti da riempire con olio, pasta, farina, scatolame, latte e biscotti e li raccoglieranno all’uscita. Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza per il Covid19.

La raccolta si svolgerà in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, che provvederà a distribuire i generi alimentari nei 28 centri e sedi in diversi quartieri del centro e della periferia di Roma, che dall’inizio della pandemia sostengono tante famiglie e persone in difficoltà.

“Lo spirito della raccolta alimentare sta nella solidarietà delle piccole cose e nella volontà di donare a chi ha più bisogno – fanno sapere dalla Fondazione Il Cuore si scioglie – in tutti gli scorsi appuntamenti abbiamo rilevato una grande voglia di partecipare da parte dei nostri clienti. Invitiamo chi verrà a fare la spesa nei DOC*Roma sabato a lasciare un pacco di pasta, una scatola di legumi o una bottiglia di olio per chi ha meno: è un gesto importante per far sentire meno solo chi sta affrontando un momento di disagio”.

Info: https://www.ilcuoresiscioglie.it/ – https://www.docmarket.it/

