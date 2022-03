(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 10 marzo 2022

Sabato 12 marzo 2022 a Bonaria “La maschera della Morte”

Terzo appuntamento del 2022 con i “Percorsi culturali nel Cimitero Monumentale di Bonaria” che proseguono sabato 12 marzo alle 10 con “La maschera della Morte”.

A curare la rassegna organizzata dal Comune di Cagliari e inserita nei programmi dell’amministrazione per la valorizzazione culturale del Cimitero storico della città, sarà Mauro Dadea. L’archeologo cagliaritano accompagnerà i visitatori con le sue descrizioni legate al tema dell’iniziativa che, nei precedenti due appuntamenti ha riscosso un grande successo di pubblico.

“In quello che viene giustamente definito come il maggior museo all’aperto dell’Ottocento sardo – ha commentato l’Assessora agli Affari Generali Rita Dedola – i “Percorsi culturali” intendono svolgere la funzione che, nei musei veri e propri, è demandata alle mostre temporanee: focalizzare, cioè, temi specifici, che interessino e attirino il grande pubblico oltre l’esposizione permanente, più o meno sempre uguale a se stessa. La straordinaria risposta alla nostra iniziativa, che ogni due settimane sta vedendo riunirsi al Cimitero di Bonaria gruppi anche di 150 persone, testimonia la bontà della formula e la sua alta valenza culturale, soprattutto in considerazione del taglio essenzialmente specialistico degli argomenti trattati. Se questi possono essere recepiti da tutti con tanta godibile facilità si deve anche a Mauro Dadea, curatore scientifico della rassegna, che a una profonda conoscenza del nostro cimitero storico unisce non comuni capacità divulgative”.

Gli aspetti organizzativi sono affidati alla Cooperativa sociale “Voleare”, che per conto del Comune di Cagliari gestisce i servizi di valorizzazione del Cimitero monumentale di Bonaria.

