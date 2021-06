(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 Marco Fontana

RUZZOLA (FI): FIERO CHE LA REGIONE FINALMENTE ABBIA UNA LEGGE CHE ISTITUISCE UN ALBO DEI DOGSITTER

“Sono fiero che la Regione Piemonte grazie alla nostra proposta di legge si sia dotata di un “albo” dei dogsitter. Si tratta di una battaglia di civiltà per alzare l’asticella della difesa dei nostri animali di compagnia permettendo ai proprietari di poter contare su un elenco composto da personale professionalmente e debitamente formato. Come noto, l’ordinamento non prevede il riconoscimento della figura professionale del dog sitter, generando un evidente cortocircuito nel momento in cui l’esercizio dell’attività medesima è ormai ampiamente diffuso. Il nostro Paese è al secondo posto in Europa per il possesso di animali da compagnia; secondo un rapporto del Censis del 2019, in Italia gli animali domestici sono circa 32 milioni, di cui 7 milioni sono cani e 7,5 milioni gatti. In termini percentuali, gli animali domestici sono presenti nel 52% delle nostre case, cifra che sale al 68% tra i single. Un altro dato interessante è quanto rilevato dall’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), che ha evidenziato come i proprietari di animali over 65 siano saliti dal 21% a quasi il 24% del totale negli ultimi sette anni, facendo emergere anche l’importante ruolo sociale degli animali da affezione, che hanno una funzione tesa a compensare la solitudine. Di fronte a numeri come questi e con un moltiplicarsi di operatori di attività di addestramento, ludico-educative e custodia degli animali da affezione, si ipotizzano circa 54.000 operatori, meglio noti come dog sitter, appunto, è chiaro che sia necessario porre dei paletti per assicurare determinati standard di qualità del servizio offerto sia a tutela dei padroni di animali domestici sia soprattutto degli animali stessi. Da oggi grazie alla proposta di Forza Italia il Piemonte è all’avanguardia su questo tema e a chi, dai banchi delle opposizioni, dice che ci sono argomenti più importanti da trattare in Consiglio regionale ricordo sommessamente di rimarcare il valore di questa attività durante l’emergenza sanitaria da Covid19, allorquando gli operatori sono stati centrali nel supporto ai proprietari affetti dal virus”. Ad annunciarlo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Ruzzola, primo firmatario della proposta di legge e i suoi colleghi Biletta, Graglia e Vercellotti.

