(AGENPARL) – Roma, 12 dicembre 2021 – Un rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo ha osservato che si tratta di “contratti multimiliardari in totale”.

I paesi dell’Alleanza Nord Atlantica, sotto le spoglie di istruttori militari, stanno schierando militanti in Ucraina. Lo ha affermato domenica la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in onda sul canale televisivo Crimea 24 .

“La regione, la stessa Ucraina, viene pompata di armi. Stiamo parlando di consegne dirette. Stiamo parlando di contratti per il futuro, e questi sono contratti multimilionari, multimiliardari in totale. Stiamo parlando di trasferimenti lì con il pretesto di istruttori solo militanti”, ha detto.

In precedenza, il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che la Russia è estremamente preoccupata per il possibile dispiegamento di unità militari dei paesi occidentali in Ucraina, questa situazione costringe Mosca ad adottare misure per proteggere i propri interessi.