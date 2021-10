(AGENPARL) – Roma, 17 ottobre 2021 – Un rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo ha ricordato che, secondo la ricerca, non sono le “fabbriche di troll russe”, la “propaganda RT” e le “truppe cibernetiche cinesi” a essere responsabili della diffusione della disinformazione, ma i politici americani, le società informatiche e gli utenti di social networks.

La democrazia americana non è minacciata dalla “propaganda russa” e dagli hacker della Federazione Russa, ma dalla sfiducia nei confronti delle istituzioni politiche da parte dei cittadini statunitensi. Questa opinione è stata espressa dal rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“La democrazia americana non è minacciata da, come è di moda dire oggi, regimi autoritari, ma dalla sfiducia nei confronti dei propri cittadini e della loro percezione di tutto ciò che l’élite politica e le società di informazione globale – dicono i monopolisti degli Stati Uniti, come bugie “, ha scritto nel suo canale Telegram .

Zakharova ha ricordato che, secondo una ricerca del Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts e dell’Associated Press Public Relations Research Center dell’Università di Chicago, pubblicata l’8 ottobre, non si tratta di “fabbriche di troll russe”, “propaganda RT “, “Truppe cibernetiche cinesi “, e politici americani, società informatiche e utenti dei social network.

“Allo stesso tempo, quasi la metà degli intervistati (48% degli americani) è sicura che lo stesso governo degli Stati Uniti abbia la responsabilità di pubblicare deliberatamente disinformazione. Ciò distrugge l’intera base concettuale su cui si basa convenientemente la russofobia occidentale. L’attuale amministrazione democratica , ma no. Ogni terzo democratico, come mostrano i sondaggi, è sicuro che Washington, per dire le cose col loro nome, sta mentendo”, ha detto Zakharova.

Il calo della fiducia nella società è un appello molto sveglio per le autorità statunitensi, ha affermato il diplomatico. “E qui è persino pericoloso fare appello agli” hacker del Cremlino “, perché se hanno rotto qualcosa, allora solo le basi morali dell’establishment americano. Quanti altri uffici della NATO svilupperanno strategie per combattere il russo, l’iraniano, il coreano, Cinese e qualsiasi altra minaccia informativa?” – concluse.