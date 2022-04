(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 3 aprile – “L’Ucraina non si vuole arrendere alla Russia. Questo è il motivo per cui veniamo distrutti”

Ha ragione il presidente #Zelensky.

Non vogliono rinunciare alla loro libertà, alla loro democrazia, alla stampa libera e alle elezioni libere, non vogliono rinunciare a definirsi europei. Il problema è che Paesi liberi sui suoi confini #Putin non li vuole, sono un modello che non vuole venga emulato. Gli fanno più paura della NATO, che, lo sa, attacchi preventivi non li fa. Del resto la storia insegna e l’unione sovietica a Budapest e a Praga ci aveva già mostrato le sue grandi paure: democrazia e libertà.

E ancor di più oggi, dopo le strazianti immagini di civili disarmati uccisi, non possiamo esitare dall’applicare sanzioni durissime, senza mediazioni, e consentire a quel popolo di difendersi combattendo alla pari contro un esercito invasore. #Ucraina

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

