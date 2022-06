Russia, Putin: L’Ordine mondiale multipolare in evoluzione globale ed è un processo irreversibile. Si «sta sostituendo il diritto con il dettato»

(AGENPARL) – Roma, 30 giugno 2022 – Vladimir Putin ha affidato un video di saluto ai partecipanti alla sessione plenaria del 10° Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo. Il tema principale dell’incontro di quest’anno è «Diritto in un mondo multipolare».

L’appello è stato registrato durante un recente viaggio di lavoro del Capo di Stato a San Pietroburgo.

«Vi do il benvenuto al X Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo, che tradizionalmente ha riunito importanti studiosi di diritto e avvocati praticanti di molti paesi del mondo», ha detto il presidente russo, Vladimir Putin.

«È gratificante che, dopo una pausa forzata, il forum si svolga di nuovo in prima persona, perché anche le telecomunicazioni più moderne non possono sostituire il dialogo diretto e la comunicazione dal vivo», ha affermato Putin.

«Di recente, al Forum economico di San Pietroburgo, sono state discusse in dettaglio questioni urgenti dell’agenda globale – politica, finanziaria, tecnologica, umanitaria e molte di esse sono direttamente legate al diritto internazionale. È importante che nell’ambito di questo forum continui questa conversazione, considerando un argomento così significativo come “Diritto in un mondo multipolare”, ha sottolineato Putin.

«In effetti, si sta attivamente formando un sistema multipolare di relazioni internazionali. Questo processo è irreversibile, sta avvenendo sotto i nostri occhi ed è oggettivo. E la posizione della Russia e di molti altri paesi è che un ordine mondiale così democratico e più giusto dovrebbe essere costruito sulla base del rispetto e della fiducia reciproci e, naturalmente, dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite», ha ribadito Putin.

«Allo stesso tempo, oggi si sentono parole che il diritto non può più rispondere adeguatamente ai problemi e alle sfide del nostro tempo, ai cambiamenti turbolenti e fondamentali. Ci sono anche valutazioni più radicali sull’abolizione del concetto stesso di diritto internazionale. Fondamentalmente non sono d’accordo con queste conclusioni, ha evidenziato Putin.

«Certo, il sistema del diritto internazionale deve essere sviluppato, ma non c’è bisogno, come si suol dire, di confondere causa ed effetto. Le crisi non nascono a causa dei vizi presumibilmente insiti nel diritto. La cosa è diversa: nel tentativo di sostituire il diritto con il dettato, e le norme internazionali con la giurisdizione nazionale di singoli stati o gruppi di stati, nel rifiuto deliberato di seguire principi giuridici inalienabili: giustizia, buona fede, uguaglianza e umanesimo. Non si tratta solo di formule giuridiche, ma proprio di quei valori che rispecchiano la diversità della nostra civiltà», ha puntualizzato Putin.

«Alcuni stati non sono pronti a sopportare la perdita del dominio sulla scena mondiale, si stanno sforzando di preservare l’ingiusto modello unipolare. Con il pretesto del cosiddetto ordine basato su regole e altri concetti dubbi, stanno cercando di controllare e dirigere i processi globali a propria discrezione, stanno perseguendo un percorso verso la creazione di blocchi chiusi e coalizioni che prendono decisioni che sono vantaggiose solo per un paese: gli Stati Uniti d’America. I diritti naturali degli altri partecipanti alle relazioni internazionali vengono ignorati e il principio fondamentale dell’indivisibilità della sicurezza viene interpretato in modo selettivo. Le sanzioni unilaterali illegittime imposte dall’Occidente agli Stati sovrani hanno raggiunto proporzioni senza precedenti», ha rimarcato Putin.

«Aggiungo che quei paesi che predicano la loro esclusività e nella loro politica interna scavalcano la legge, cancellano concetti come l’inviolabilità della proprietà, la libertà di parola. In una parola, il predominio di un paese o di un gruppo di paesi sulla scena mondiale non è solo improduttivo, ma anche pericoloso e genera inevitabilmente rischi sistemici su larga scala», ha proseguito Putin.

«Nel mondo multipolare del 21° secolo non dovrebbe esserci posto per la disuguaglianza, la discriminazione tra Stati e popoli. Pertanto, il nostro Paese sostiene l’attuazione pratica del principio fondamentale del diritto internazionale dell’uguaglianza sovrana degli Stati e del diritto di ciascuno al proprio modello di sviluppo», ha continuato Putin.

«L’agenda russa negli affari internazionali è sempre stata e rimane costruttiva. Stiamo sviluppando relazioni multipolari con tutti coloro che sono interessati a questo, attribuiamo grande importanza alla cooperazione nell’ONU, nel G20, nei BRICS, nella SCO e in altre associazioni», ha sottolineato Putin.

«La Russia è aperta al dialogo per garantire la stabilità strategica, mantenere i regimi di non proliferazione per le armi di distruzione di massa e migliorare la situazione nel campo del controllo degli armamenti. Miriamo a unire le forze su temi vitali come l’agenda climatica, la lotta contro la fame, garantire la stabilità dei mercati alimentari ed energetici, regole eque per il commercio internazionale e la concorrenza», ha evidenziato Putin.

«Tutte queste aree richiedono una regolamentazione legale adeguata e flessibile, un lavoro congiunto meticoloso. E poi non ci saranno crisi come quella che sta accadendo oggi nel Donbass per proteggere i suoi abitanti dal genocidio – e le azioni del regime di Kiev non hanno altra definizione che un crimine contro l’umanità», ha rilevato Putin.

«Allo stesso tempo, la Russia continuerà a lottare per la formazione di un mondo più democratico e giusto in cui siano garantiti i diritti di tutti i popoli e la conservazione della diversità culturale e di civiltà dell’umanità. Sono sicuro che solo seguendo costantemente il diritto internazionale, lavorando su base collettiva, è possibile risolvere i problemi più complessi che il mondo deve affrontare e garantire uno sviluppo stabile, sostenibile e progressivo di tutti gli Stati. E avvocati e giuristi possono e devono dare un contributo significativo al ripristino dell’autorità del diritto, al rafforzamento delle sue istituzioni e al ripristino della fiducia nelle relazioni internazionali», ha concluso Putin.