(AGENPARL) – Roma, 17 marzo 2022 – Maria Zakharova ha sottolineato che l’operazione non era nemmeno mirata alla popolazione civile.

L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina non ha lo scopo di rovinare la statualità di quel paese o di estromettere il suo presidente, ha detto giovedì la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa.

“Consentitemi di sottolineare ancora una volta ciò che sia i mass media occidentali che l’establishment occidentale rifiutano di vedere: questa operazione non è mirata alla popolazione civile. Non persegue l’obiettivo di impadronirsi del territorio del Paese, rovinarne lo stato o destituire l’attuale presidente . Continuiamo a ripeterlo ancora e ancora”.

“I media occidentali stanno formando un quadro assolutamente distorto degli eventi attuali. Disinformano la propria popolazione. Sono uno strumento di propaganda nelle mani dei loro politici”, ha detto Zakharova.

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che in risposta alla richiesta di aiuto dei leader di due repubbliche del Donbass aveva lanciato un’operazione militare speciale in Ucraina. Ha sottolineato che Mosca non aveva piani per l’occupazione dei territori ucraini, il cui unico scopo era la smilitarizzazione e la denazificazione del paese. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze russe non stavano attaccando le città ucraine. Le armi intelligenti vengono utilizzate per eliminare le infrastrutture militari.