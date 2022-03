(AGENPARL) – Roma, 09 marzo 2022 – Il direttore generale del Consiglio per gli affari internazionali della Russia Andrey Kortunov ha osservato che è difficile dire che l’incontro tra Lavrov e Kuleba sia “preparatorio” in relazione ai colloqui sulla possibilità di negoziati diretti tra i leader dei paesi.

L’incontro del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba sarà l’inizio del processo negoziale tra Mosca e Kiev, piuttosto che il suo completamento. Andrey Kortunov, direttore generale del Consiglio per gli affari internazionali della Russia, ha condiviso questa opinione in un’intervista con TASS.

“Questo sarà l’inizio piuttosto che la fine del processo negoziale [tra Mosca e Kiev], e il modo in cui si svilupperà ulteriormente dipende da molti fattori difficili da prevedere ora”, ha affermato.

Kortunov ha osservato che la riunione dei ministri ad Antalya consentirà anche di discutere seriamente le principali esigenze delle parti, in contrasto con i negoziati in Bielorussia, che, secondo l’esperto, esistono per coordinare questioni più operative.

“Il processo negoziale attualmente in corso in Bielorussia, a quanto pare riguarda solo questioni situazionali e attuali. L’elenco dei ministri potrebbe toccare questioni più fondamentali per quanto riguarda le prospettive di una possibile soluzione di questo conflitto. Questo dovrebbe essere accolto favorevolmente”, ha affermato. continuato.

Riavvicinamento delle posizioni

Secondo l’esperto, oggi è difficile dire che l’incontro tra Lavrov e Kuleba sia “preparatorio” in connessione con i colloqui sulla possibilità di negoziati diretti tra i leader della Federazione Russa e dell’Ucraina. Tuttavia, le parti hanno dato segnali di un possibile ammorbidimento delle loro richieste, ha affermato.

“In che misura l’incontro tra Lavrov e Kuleba possa poi portare a un vertice, ovviamente, è molto difficile da dire, dipende in gran parte da come proseguirà l’operazione speciale, da come cambierà la posizione delle parti. Ora vediamo che qualcosa di simile al modo in cui si osserva un certo riavvicinamento, anche se finora possiamo parlarne con grandi riserve, tuttavia, il presidente Zelensky afferma che forse l’Ucraina abbandonerà l’idea di entrare a far parte della NATO e si adopererà per uno status neutrale. abbiamo sentito da [Dmitry] Peskov, la sua ultima dichiarazione sulle richieste russe, esclude già una clausola come la denazificazione, che in precedenza era stata posizionata come la necessità di un cambiamento nel regime politico a Kiev”, ha detto Kortunov.

Il Direttore Generale del RIAC ha osservato che se le parti riusciranno a confermare la flessibilità delle loro posizioni al prossimo incontro di Antalya, allora questi e i successivi negoziati avranno un significato concreto. Nel peggiore dei casi, ha sottolineato l’esperto, l’incontro sarà esclusivamente di protocollo. Kortunov era scettico anche sul possibile raggiungimento di accordi specifici su una tregua in una riunione dei ministri degli Esteri.

“Gli accordi concreti implicano una maggiore mole di lavoro. Se parliamo di accordi su un cessate il fuoco, una tregua, fissando alcune posizioni, allora, ovviamente, è piuttosto difficile aspettarsi che ciò possa essere fatto durante una riunione dei ministri. <.. .> Se non ci sono progressi, allora, ovviamente, questi incontri saranno di natura protocollare, le parti esprimeranno le loro posizioni iniziali, non saranno d’accordo e si disperderanno”, ha aggiunto l’esperto.

Ruolo della Turchia

Parlando della presenza del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu all’incontro tra Lavrov e Kuleba, Kortunov ha espresso dubbi sulla forte influenza di Ankara su questi negoziati.

“Il ruolo che la parte turca può svolgere non è molto chiaro, poiché conosciamo la posizione della Turchia, difficilmente può rivendicare il ruolo di una sorta di mediatore con una posizione del genere. La presenza del ministro turco al tavolo dei negoziati è la stessa di due Kuleb seduti di fronte a Lavrov “, – ha detto.

L’esperto ha anche aggiunto che, tuttavia, la partecipazione del ministro turco creerà l’atmosfera necessaria e rispetterà tutti i requisiti del protocollo. Allo stesso tempo, secondo Kortunov, l’assenza dell’equidistanza di Ankara tra le parti in conflitto non consentirà alla Turchia di svolgere il ruolo di un efficace mediatore.

L’incontro tra Lavrov e Kuleba è previsto per il 10 marzo a margine del forum diplomatico di Antalya. Sarà presente anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che l’imminente incontro dei ministri è molto importante per il processo negoziale tra Mosca e Kiev.