(AGENPARL) – Roma, 06 marzo 2022 – L’uso della rete di aeroporti dei paesi vicini per lo stazionamento dell’aviazione da combattimento ucraina con un ulteriore utilizzo contro le forze armate russe può essere visto come un impegno di questi stati nel conflitto armato, ha affermato domenica il portavoce ufficiale del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in un briefing.

“Quasi tutta l’aviazione in grado di svolgere le missioni del regime di Kiev è stata distrutta. Allo stesso tempo, siamo a conoscenza di aerei da combattimento ucraini che in precedenza hanno volato in Romania e in altri paesi di confine. Vorremmo notare che l’uso della rete di aeroporti di questi stati per basare l’aviazione da combattimento ucraina con un ulteriore uso contro le forze armate russe può essere trattato come il coinvolgimento di questi stati nel conflitto armato”, ha affermato Konashenkov.