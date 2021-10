(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 RUBYTER, BERARDI (FI): QUANTO È COSTATA ALL’ITALIA QUESTA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA?

“Ancora una volta il Presidente Berlusconi è stato assolto. A Siena, nel processo RubyTer i giudici hanno pronunciato la sentenza di non colpevolezza perché “il fatto non sussiste”. È evidente ormai come la giustizia vada riformata. Troppe volte ci troviamo davanti a processi infiniti che poi si rivelano dei buchi nell’acqua. Intanto gli italiani pagano sia in termini di spesa pubblica che in termini di lentezza giudiziaria, la mania di protagonismo di alcuni PM. Un grande abbraccio al Presidente Berlusconi, nessuno di noi aveva dubbi su come sarebbe finita. Ora mi auguro che venga riconosciuto un risarcimento morale e politico per la pubblica gogna a cui è stato sottoposto”.

Lo dichiara il Senatore di Forza Italia Roberto Berardi

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this