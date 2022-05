(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 RUBY TER: TARTAGLIONE (FI), RICHIESTA CONDANNA BERLUSCONI ASSOLUTAMENTE PRETESTUOSA

“La richiesta di condanna avanzata dai pm di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi è assolutamente pretestuosa, perché muove da assunti che sono già stati chiaramente smentiti in sede giudiziaria. Anche per questo non c’è alcun dubbio che, così come già accaduto in passato, il Presidente Berlusconi dimostrerà la sua totale estraneità a quanto gli viene contestato”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Annaelsa Tartaglione.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this