(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Ruby Ter, Porchietto: processo ormai ben oltre la persecuzione

“Se fin dall’inizio era chiara la natura politica del processo Ruby, siamo ormai ben oltre ogni livello di ridicolo. L’unica perizia psichiatrica di cui avremmo bisogno sarebbe quella su certi magistrati che continuano ad insistere con un accanimento sfociato ormai nella persecuzione, danneggiando anche l’immagine della gran parte della magistratura che lavora invece su procedimenti ben più seri. Non c’era davvero alcuna ragione per sottoporre a quest’umiliazione il presidente Silvio Berlusconi che ancora oggi rappresenta egregiamente l’Italia nell’istituzioni europee, forte della volontà dei suoi elettori. Bene ha fatto il presidente Berlusconi a dire un secco no a queste richieste inaccettabili, figlie peraltro di un contesto di accuse fondate sul nulla alla ricerca di reati mai avvenuti.” Così in una nota la Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia On. Claudia Porchietto

