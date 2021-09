(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 RUBY TER: PEREGO (FI), BERLUSCONI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA DI ESSERE VERO UOMO DI STATO

“Il Presidente Berlusconi, scegliendo di far proseguire il processo a cui è sottoposto in sua assenza, per aver giustamente rifiutato la perizia a cui voleva sottoporlo il Tribunale di Milano, ha reso per l’ennesima volta evidente il suo profilo di grande uomo di Stato. In questo modo ha, infatti, dimostrato profondo rispetto per le nostre istituzioni, senza per questo cedere a lesioni della sua dignità. Forza Italia è al suo fianco e attende fiduciosa che la magistratura, fatto il suo corso, appuri, ancora una volta, la correttezza della sua condotta”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this