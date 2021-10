(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 RUBY-TER: MARROCCO (FI), FINALMENTE OGGI SI CHIUDE BRUTTA PAGINA, VINCE VERITA’

“Un uomo di Stato vittima di un accanimento giudiziario di dimensioni paradossali senza precedenti. Il fatto non sussiste. Noi lo sapevamo, mai dubitato. Finalmente oggi si chiude una brutta, bruttissima pagina e vince la verità. Sempre per sempre al tuo fianco Presidente esempio di grande forza e dignità. Il mio più grande abbraccio”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco.

