RUBY TER, MALLEGNI (FI): AVANTI TUTTA SILVIO!

“Ancora una volta una certa giustizia ha mostrato la sua vera faccia, ormai non hanno neppure più il pudore di nascondersi. Richiedere una perizia psichiatrica illimitata al leader di Forza Italia, all’ex presidente del consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, un uomo che nella vita ha già dimostrato la sua correttezza e la sua distanza da ogni tipo di reato di qualsiasi ordine, genere e grado è un fatto inaudito e guarda caso tutto ciò succede alla vigilia delle elezioni o alla vigilia della nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Ha fatto bene Silvio Berlusconi a dire che vada pure avanti il processo ma che per la sua onorabilità e per la sua storia non consentirà mai una cosa del genere. Avanti tutta Silvio!”

Lo dichiara Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia.

