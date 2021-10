(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 RUBY-TER: GIACOMONI (FI), OGGI MOMENTO GIOIA, DA DOMANI IN PARLAMENTO AGIRE PER GIUSTIZIA PIU’ GIUSTA

Ruby-Ter. Berlusconi assolto, perché il fatto non sussiste. Anche la verità processuale ha dimostrato ciò che tutti sapevano già: il Presidente è un uomo innocente, perseguitato, che sta pagando sulla propria pelle il protagonismo ideologico ed edonistico di certa magistratura. Oggi è il momento della gioia. Tutti dovrebbero essere felici per Silvio Berlusconi e Danilo Mariani, il “pianista” del presidente, per il calvario a cui anche lui e stato sottoposto, come tutti coloro che in questi anni hanno subito inchieste o indagini per il semplice fatto che lavoravano o collaboravano con Silvio Berlusconi. Non si può più tergiversare, il Parlamento deve agire subito per rendere veramente più giusta la nostra giustizia”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

