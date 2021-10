(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 RUBY TER: FI GIOVANI, TRIONFA VERITÀ, ORA RIFORMA GIUSTIZIA

“L’assoluzione del Presidente Berlusconi è il naturale epilogo di un processo surreale che in un Paese civile non avrebbe dovuto nemmeno iniziare. Oggi trionfa la verità, di cui tutti noi eravamo già ben coscienti, ma questo conferma per l’ennesima volta la necessità di una profonda riforma della giustizia, che limiti l’indebita invasione di alcuni magistrati nel campo della politica”. Così in una nota il movimento giovanile di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this