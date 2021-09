(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Ruby ter, D’Attis (FI): “Richiesta perizia psichiatrica offesa. Da politica ora sussulto unanime”

“Bene ha fatto il presidente Berlusconi a chiedere il proseguimento del processo Ruby ter anche in sua assenza. Ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori in questi anni ma la richiesta di una perizia psichiatrica da parte di certa magistratura nei confronti di Silvio Berlusconi è davvero la goccia che fa traboccare il vaso, segnale evidente di una certa giustizia malata. In nessun paese civile, si arriverebbe ad un affronto simile nei confronti di un leader di partito, che ha assunto ruoli importanti e svolto un onorevole e onorato servizio al Paese. Ci aspettiamo, ora, da parte di tutte le forze politiche, un sussulto unanime, di fronte ad una richiesta ingiustificata, offensiva e sproporzionata”.

Lo dichiara in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.

