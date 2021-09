(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 RUBY TER: BATTILOCCHIO (FI), DA BERLUSCONI CONFERMA PROFONDO SENSO ISTITUZIONI

“Ancora una volta il Presidente Berlusconi, scegliendo di far procedere il processo a cui è sottoposto anche in sua assenza, rifiutando l’oltraggiosa perizia disposta dal Tribunale di Milano, dà prova di essere un vero statista con un profondo senso delle istituzioni. E’ una decisione ne conferma l’enorme statura e che per forza di cose zittisce chi da anni cavalcano, anche mediaticamente l’onda lunga di questa vicenda giudiziaria l’ha strumentalizzata a fini politici”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.

