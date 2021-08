(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 RUBANO A SCUOLA E NE FANNO UN VIDEO:

DENUNCIATI 4 MINORI E UN 21ENNE A SAN GIUSEPPE JATO

I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato hanno denunciato in stato di

libertà 6 persone, fra cui 4 minori e un 21enne, ritenuti responsabili di diversi

episodi di furto aggravato commessi all’interno della locale scuola media

“Riccobono”, e un 26enne, accusato di ricettazione.

Due di loro sono stati colti in flagranza mentre si introducevano furtivamente

all’interno dell’istituto comprensivo; l’attività info-investigativa condotta dai

militari ha poi consentito di ricostruire la responsabilità di altri tre minori in

precedenti furti commessi durante lo scorso mese di luglio. Determinante è

stata la scoperta di un video in cui i giovanissimi si riprendevano mentre

asportavano vari oggetti dai locali scolastici.

Oggetto di furto è stato del materiale informatico, fra cui 9 pc, interamente

rinvenuto nel corso delle perquisizioni presso le abitazioni degli indagati, per un

valore complessivo stimato di circa 4000 euro.

Inoltre, la denuncia è scattata per un 26enne del luogo, indagato per il reato di

ricettazione perché trovato in possesso di un pc e di due casse acustiche,

inventariati fra la refurtiva.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il materiale scolastico oggetto di furto,

inizialmente posto in sequestro, è stato interamente riconsegnato dai

Carabinieri alla dirigente dell’istituto.

[070821]

🔊 Listen to this