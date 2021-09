(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Amministrative. Santanchè (FdI): candidato M5S insulta via social Giorgia Meloni, Conte non ha nulla da dire? E’ questo il nuovo corso?

“Giuseppe Conte non ha nulla da dire riguardo le gravissime, volgari e inqualificabili parole di odio (Solo una Cagna può cavalcare una tragedia!!!) rivolte a Giorgia Meloni via facebook da tempo da un candidato del suo partito alle prossime elezioni comunali di Busto Arsizio. Lui che è sempre pronto con il ditino alzato da primo della classe a bacchettare tutti, a dare patenti di moralità e di educazione. Ritiene possibile che nelle liste del M5S sia candidato chi non ha alcun rispetto per la dignità delle donne? Il suo silenzio sarebbe intollerabile, altrimenti saremo costretti a concludere che è questo il nuovo corso del M5S di cui tanto parla”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, Coordinatrice regionale di FdI in Lombardia.

