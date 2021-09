(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 PARALIMPIADI: VERSACE (FI), “EMOZIONE E BRIVIDI PER PODIO TUTTO ITALIANO”

“Emozione e brividi per l’atletica paralimpica a Tokyo! Record del mondo e podio tutto italiano nei 100 metri femminili amputati cat T63. Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto hanno fatto qualcosa di strepitoso che non può che renderci tutti orgogliosi. Le loro storie, come quelle di molti altri protagonisti di questa spedizione paralimpica in Giappone, saranno da stimolo per tanti ragazzi con disabilità che spesso pensano di non farcela. Ricordi e successi mi legano a Martina e Monica, abbiamo condiviso gare internazionali: Europei, Mondiali e le Paralimpiadi di Rio. Conosco bene la forza e la determinazione richiesta per arrivare a grandi risultati, ma l’impresa che hanno compiuto oggi, peraltro sotto la pioggia, mi toglie il fiato dalla felicità. Le loro storie, le nostre storie, raccontate anche attraverso le imprese sportive non posso che stimolare e trasferire passione ed energia positiva. Quello che serve anche all’intera società per imparare a guardare alla disabilità con occhi nuovi, migliori. Nell’ultimo decennio il livello paralimpico è cresciuto molto, occorre tanta dedizione e sacrificio per raggiungere traguardi prestigiosi e storici come quello di oggi. Sono orgogliosa di aver fatto parte di questo decennio così prezioso per la crescita del movimento paralimpico che, finalmente, sta ottenendo sempre più l’attenzione dei media. Dimostrazione di quanto lo sport – ancor di più per chi vive con una disabilità – rappresenta un prezioso strumento educativo e d’inclusione sociale, capace di regalare sogni alla portata di tutti. Dimostrazione ulteriore che lo sport e il mondo paralimpico vanno sostenuti fino a garantire quel diritto allo sport già riconosciuto dalla Convenzione Onu del 2006 e per il quale io stessa ho depositato una proposta di legge affinché lo riconosca anche la nostra Costituzione. Con la tripletta azzurra si chiude davvero nel migliore dei modi la spedizione italiana alla XVI edizione dei Giochi Paralimpici di Tokyo con 69 medaglie. Rinnovo i miei complimenti al Comitato italiano paralimpico, al presidente Pancalli e a tutti gli atleti che si sono impegnati e ci hanno fatto appassionare, esultare, commuovere.” Lo dichiara in una nota Giusy Versace, atleta paralimpica, deputata e responsabile per Forza Italia del dipartimento ‘Sport, Pari Opportunità e disabilità’

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

