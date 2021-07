(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 OLIMPIADI: D’ATTIS (FI), DELL’AQUILA ORGOGLIO PER PUGLIA E INTERA ITALIA

“Mesagne, la Puglia e tutta l’Italia sono fiere e orgogliose del loro campione di Taekwondo Vito Dell’Aquila. E’ un onore dal sapore speciale che la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo sia targata Brindisi. Grazie a Vito per aver realizzato questo sogno!”. Lo scrive su Twitter Mauro D’Attis, deputato e commissario regionale di Forza Italia in Puglia.

