“Altre quattro opere infrastrutturali pugliesi saranno oggetto di commissariamento: è quanto prevede lo schema di decreto del Presidente del Consiglio, presentato alla Commissione Trasporti e Lavori Pubblici di Camera e Senato per i relativi pareri. Alcune di queste opere erano state già segnalate dal gruppo di Forza Italia e inserite come osservazioni nel parere relativo al precedente decreto sulle nomine dei Commissari, come il II lotto della Maglie-Leuca, il Nodo Ferroviario Bari-Nord e il raccordo ferroviario aeroporto di Brindisi”.Così, in una nota, i deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, commissario regionale del partito azzurro in Puglia, e Gianluca Rospi, componente della Commissione Trasporti e Infrastrutture di Montecitorio.

“Nello schema di decreto – prposeguono – c’è anche la nomina del commissario straordinario per la realizzazione della vasca di colmata del porto di Brindisi: più volte abbiamo sottoposto l’intervento all’attenzione del governo ed oggi registriamo una felice accelerazione. La nomina dei commissari è fondamentale per assicurare tempi veloci e procedure certe nella realizzazione di opere indispensabili per ridurre il divario infrastrutturale di aree che attendono il rilancio economico: percorrendo questa strada, si riuscirebbe anche ad abbattere parte della burocrazia. Riteniamo, però, che il medesimo procedimento – concludono – andrebbe adottato per altri interventi in Puglia come banchinamento di Capobianco nel porto di Brindisi e la Statale 172 dei Trulli”.

