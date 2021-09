(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 RPT CORRETTA CON NOME 11 Settembre: Mura (Pd), in 20 anni cambiata percezione sicurezza

“Non inutile stare in Afghanistan, aiutata nascita coscienza civile”

“Vent’anni lunghissimi che hanno cambiato tutto, qui e in Afghanistan, dove siamo andati per debellare la minaccia terroristica e sostenere un percorso di costruzione democratica e civica. L’11 Settembre ha cambiato la nostra percezione di sicurezza, e con gli attentati in Europa ci ha imposto un’assunzione di responsabilità rispetto a tutto quello che accade nel mondo. Poi, se mai qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che non siamo sicuri, è arrivato il virus a farci prendere una nuova consapevolezza”. E’ la riflessione della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in occasione dei venti anni dell’attacco alle Torri Gemelle.

“Non è stato inutile stare in Afghanistan – afferma la parlamentare dem – perché in questi 20 anni sono nati bambini e bambine che oggi sono ragazzi e ragazze che manifestano nelle strade di Kabul a rischio della vita contro la soppressione delle libertà. E’ stata aiutata la nascita di una coscienza civile e, se il ritorno dei talebani è una sconfitta per tutti, lo scenario di quel Paese è cambiato. Nel nostro mondo interconnesso questo – ribadisce Mura – comporta un’assunzione di responsabilità collettiva, proprio rispetto a quelle ragazze afghane che chiedono di continuare a essere libere”.

🔊 Listen to this