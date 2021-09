(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Cordiali saluti,

AMMINISTRATIVE: BOCCIA, A MELFI PIANTEREMO LE TENDE. SERVE STRATEGIA INDUSTRIALE CHIARA SU AUTOMOTIVE

“Il Partito Democratico, dal giorno dopo le amministrative, pianterà le tende qui a Melfi finché il governo non ci dirà quale futuro ha in mente per il più grande sito industriale del Mezzogiorno. Non possiamo più accontentarci di capire quale altro incentivo di breve termine vogliano fare arrivare a Melfi, non ci interessa, ma pretendiamo di conoscere la strategia industriale per un comparto, quello dell’automotive, fondamentale per il Sud e per l’Italia intera. Quando un obiettivo non è di un singolo ma di un’intera comunità nulla è impossibile. A maggior ragione nella società post Covid-19, con le risorse del Recovery che devono essere indirizzate verso una vera transizione ecologica e impatteranno su industria, lavoro, ricerca e innovazione. Melfi, da questo punto di vista, è uno snodo centrale. E non possiamo accettare più di sentire che è un problema privato e di mercato. È un problema del Paese, pubblico e sociale. E siamo convinti che si possano costruire insieme le ragioni di nuovi investimenti a lungo termine coerenti con l’industria innovativa che bisogna stimolare a rafforzare le proprie radici proprio nel Mezzogiorno”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Melfi con il candidato sindaco Luigi Simonetti, la segretaria provinciale del PD, Maura Locantore, e il deputato dem Vito De Filippo.

