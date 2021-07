(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Terrorismo: Perego (FI), è ancora un pericolo per Occidente, si approvi nostra legge contro Jihadismo

“Le farneticanti minacce al nostro Paese ed in particolare a Roma, pubblicate su Al-Naba, il magazine dell’Isis e riprese da Repubblica, mostrano ancora una volta che Daesh è ancora un serio pericolo per l’Occidente. In Africa è in corso un escalation di attacchi terroristici che si propagano nel Sahel. La nostra legge contro il Jihadismo è sostenuta da tutti i rappresentanti delle Istituzioni intervenuti in audizioni, i quali riconoscono l’importanza di una commissione d’inchiesta sul terrorismo, non c’è più il tempo di aspettare, si concluda l’iter verso l’approvazione in Aula”. Così in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this