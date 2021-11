(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 TIM: GIACOMONI (FI), VALUTARE RICADUTE SU OCCUPAZIONE E INTERESSI NAZIONALI

Roma, 23 novembre 2021 – L’offerta di Kkr per Tim è “un’operazione economicamente e politicamente rilevantissima che comporta valutazioni su più aspetti e a più livelli. L’interesse di fondi stranieri per Tim è comunque positivo: vuol dire che è tornata la voglia di investire su asset italiani. Il fatto che offrano il 46% in più rispetto al valore di borsa è un buon inizio, così come è positivo che l’offerta prefiguri un azionista forte per Telecom, il cui assetto societariooggi`balla` molto. Dobbiamo però guardare con estrema cautela all’evolversi della situazione. Tim rappresenta la rete TLCitaliana, un asset strategico per il Paese soprattutto in questa fase di transizione tecnologica”. Così, intervistato da MF, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti. “Ritengo che il governo faccia bene a valutare l`offerta e a mettere sul piatto tutti gli aspetti su cui incide. Tim è soggetta ai poteri speciali del governo e da sempre è un argomento politicamente sensibile. E un crocevia di tanti snodi strategici per il Paese, tra cui cloud, rete fissa, spettro, data center, cavi sottomarini. E una grande azienda italiana, in cui lavorano oltre 40.000 persone. Perciò è prioritario valutare con attenzione le ricadute di questa operazione sull`occupazione oltre che tutelare gli interessi nazionali”.

