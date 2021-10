(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 Rotta balcanica, Eurodeputati PD: nei campi di accoglienza situazione migliorata grazie ai fondi europei ma si può fare molto di più

“Dopo nove mesi dalla nostra prima missione siamo tornati nel nuovo centro di accoglienza di Lipa, finanziato dai fondi dell’Unione europea dove centinaia di persone trovano assistenza in un mix di attesa, incertezza e disperazione”, così in una nota gli europarlamentari del Partito democratico Pietro Bartolo, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino.

“A gennaio avevamo visto il dramma della gente in mezzo alla neve – continuano gli europarlamentari. Ora la desolazione dell’incertezza: tra viaggi tentati e progetti d’accoglienza difficili. Nel campo sono ospitati centinaia di afghani e pakistani in container dove mancano i servizi di base e che probabilmente non saranno più sufficienti quando con l’avvicinarsi dell’inverno ci saranno i nuovi arrivi dei cittadini afghani in fuga dal loro Paese”.

“Abbiamo notato un deciso miglioramento rispetto alla tragica situazione di nove mesi fa ma siamo lontani da uno standard accettabile soprattutto in relazione ai fondi stanziati. Continueremo a vigilare.

Noi chiediamo che non vi siano più respingimenti, pensiamo che l’immigrazione deve essere affrontata attraverso corridoi umanitari e canali d’accesso legali”, concludono gli europarlamentari.

