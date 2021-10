(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Marco Fontana

Comunicato Stampa

ROSSO E POLASTRI (FI): STORICO RISULTATO PER CANNATI A BEINASCO. NON ESISTONO ROCCAFORTI INESPUGNABILI

“Vorremmo esprimere le nostre congratulazioni a Daniel Cannati per lo storico risultato ottenuto. I cittadini di Beinasco hanno creduto fino in fondo, come Forza Italia fin dall’inizio, nella sua candidatura e nel suo progetto politico che partiva da lontano”. Così commentano Roberto Rosso e Stefano Polastri, rispettivamente coordinatore provinciale FI e commissario cittadino Beinasco, commentano l’elezione a Sindaco di Daniel: “Vince un ragazzo moderato e di buonsenso, che incarna perfettamente i valori di Forza Italia, e non a caso il contributo del nostro partito, presentando la lista con persone autorevoli e rappresentative, ha certamente assicurato un grande valore aggiunto per la sua elezione. Ora al lavoro per Beinasco e in tutto l’ambito dell’area metropolitana torinese. Nessuna roccaforte di sinistra è inespugnabile, ci vuole costanza e perseveranza”.

