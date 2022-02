(AGENPARL) – Roma, 28 febbraio 2022 – “Non un giornale di partito ma un giornale che vuole dare voce a quella destra europea che non ha più voce”, da domani sarà online buonadestra.it, il quotidiano d’opinione edito dal Centro studi per la Buona Destra. “L’obiettivo che ci siano dati con il direttore scientifico del Nostro Centro Studi Andrea Molle – spiega il leader della Buona Destra Filippo Rossi nell’editoria le di apertura – è quello di gettare ponti ideali e valoriali tra chi, per ora, politicamente rimane diviso. Un giornale è l’unico strumento che ha la forza di dare voce a un grande soggetto politico che non esiste ancora ma che, se vogliamo davvero bene all’Italia, dovremmo fare di tutto affinché possa esistere il prima possibile”.

Buonadestra.it nasce per agevolare la nascita di “un soggetto politico che rappresenti una destra che – prosegue Rossi – non se ne frega di quel che succede nel mondo, che non se ne frega dell’Ucraina, che non se ne frega del futuro d’Europa, dei diritti, della libertà. Che rappresenti insomma una destra che sia solidamente “destra”, che sappia prendere decisioni importanti, che voglia un’Europa unita ricca e potente, che non si rannicchi impaurita in un bunker aspettando che passi la buriana, che non scommetta sulla paura della gente ma sulla lotta eroica dei popoli, che abbia il coraggio di alzare la testa e combattere il totalitarismo di turno. Che abbia il coraggio di stare dalla parte giusta”

“In questi giorni la storia sta riprendendo la sua corsa. L’Europa – conclude Rossi – può davvero diventare quello che sogniamo da secoli: una grande potenza culturale, politica, economica e militare capace di essere ancora culla di valori. Perché – come ha notato Paolo Giordano – l’Europa è già più pronta di quanto non si creda, e non è equipaggiata solo di indignazione e pacifismo. E il fatto che questo nostro giornale nasca proprio in questi giorni no, non può essere solo un caso. Perché se l’Italia vuole ricominciare a costruire storia ha bisogno di una destra così, di una destra che sappia pensare in grande”.