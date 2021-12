(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 “L’economia in Italia cresce come non mai”. A dirlo questa volta è la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen a Milano per i 100 anni dell’Università Cattolica e aggiunge “tornerà ai livelli pre-crisi entro metà 2022″.

Chissà dove saremmo finiti senza un nuovo governo con Draghi, sull’assurda strada cara a Conte, con miliardi buttati nel cashback e un PNRR fatto di bonus e assistenzialismo.

