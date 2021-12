(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 16 dicembre – Dal bonus 80 euro del governo Renzi all’assegno unico universale del Family Act portato dalla ministra Elena Bonetti, gli studi del MEF dimostrano l’efficacia delle nostre misure a sostegno di famiglie e redditi medio-bassi.

La strada che abbiamo sempre segnato era ed è quella giusta. Lo dico non per il gusto di rivendicare, ma per incitare a non aver paura di critiche, ostacoli e innamorati dell’immobilismo.

